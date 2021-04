Presidente dos EUA reconhece como "genocídio" massacre que matou 1,5 milhões de arménios

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu este sábado como "genocídio" o massacre que vitimou cerca de 1,5 milhões de cidadãos arménios nos últimos anos do Império Otomano.A decisão de Joe Biden vai contra as visões de Erdogan e da Turquia, apesar do sucedido ser reconhecido como um "genocídio" por mais de 20 países e muitos historiadores.O dia 24 de abril é a data que marca o início dos massacres de arménios por parte do Império Otomano, no ano de 1915. Até hoje, e apesar das pressões das comunidades arménias nos EUA, nenhum outro presidente norte-americano tinha tomado posição contraditória à de Ancara.Na capital da Arménia, cerca de 10000 pessoas marcharam para assinalar o massacre dos arménios durante a I Guerra Mundial.