"Preto e azul ou branco e dourado?": Homem por detrás do vestido que ficou viral na internet é acusado de tentar matar a mulher

Lembra-se do vestido de casamento que ficou viral na internet, em 2015, por criar um debate global sobre as suas verdadeiras cores - preto e azul ou branco e dourado? O traje foi usado pela mãe da noiva na cerimónia de casamento da filha com Keir Johnston. O homem, de 38 anos, é suspeito de tentativa de homicídio da companheira, avança o Mirror.Presente ao Tribunal Superior de Glasgow, esta segunda-feira, Keir é acusado de violência doméstica à companheira durante quase 11 anos e de controlo coercivo que resultou na tentativa de homicídio da mulher.Entre abril de 2019 e março de 2022, o agressor terá empurrado a vítima contra uma parede. O homem gritou e estrangulou-a, antes de a ameaçar de morte com recurso a uma faca.Keir Johnston terá tentado também entrar num veículo em que se encontrava a mulher, atingindo-a através de uma janela aberta do veículo. Na acusação é referido que o suspeito arrastou a vítimas de um bar, pelos cabelos, depois de esta se ter recusado a sair com ele.Outras acusações afirmam que o agressor isolou a mulher dos amigos e monitorizou os seus movimentos e finanças, controlando o dinheiro a que esta tinha acesso.O comportamento de Johnston terá culminado numa nova acusação de que, em 6 de março de 2022, prendeu a mulher ao chão e sentou-se em cima dela.O homem de 38 anos nega todas as acusações de que é alvo, tendo o processo prosseguido para uma nova audiência preliminar antes do julgamento em 2024.