Primeira-ministra da Nova Zelândia dá como vencida batalha contra o coronavírus

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disse, esta segunda-feira, que o país venceu a batalha contra a covid-19, uma vez que se tem registado poucos casos de infeções locais no país.

"Não há grandes infeções locais na Nova Zelândia. Vencemos a batalha", disse Ardern, aos jornalistas em Wellington, acrescentando que está otimista de que o país vai continuar no caminho do sucesso.

"Para conseguir isso, precisamos rastrear os casos mais recentes. É como procurar uma agulha no palheiro", alertou, especificando que no 11 de maio será avaliado se as restrições serão novamente reduzidas.

A Nova Zelândia, um país que tem sido internacionalmente elogiado pela forma com está a lidar com a pandemia, registou desde domingo um novo caso de infeção no seu território insular ocupado por 5 milhões de habitantes.

Atualmente tem 1.122 casos confirmados do novo coronavírus, número que inclui 19 mortes, enquanto a taxa de transmissão é inferior a 0,4%, em comparação com a média internacional de 2,5%.

A partir das 23h59 de hoje o Governo da Nova Zelândia baixará o nível de alerta 4, que estava em vigor há quatro semanas que determinava o encerramento de todas as atividades e a quarentena da população, para o nível 3.

Por esse motivo, a primeira-ministra pediu aos seus compatriotas que mantivessem medidas de distanciamento social durante a retomada parcial de certas atividades comerciais e das aulas.

Espera-se que um milhão de trabalhadores regresse aos locais de trabalho.

"Estamos a abrir a economia, mas não estamos a retomar a vida social das pessoas", alertou a primeira-ministra, pedindo aos moradores que permaneçam dentro das suas "bolhas" e reduzam os contactos com terceiros.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24