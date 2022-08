Primeira-ministra finlandesa com resultado negativo em teste de drogas após polémico vídeo nas redes sociais

Leia também Blatter aconselha Gil Vicente a jogar

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, testou negativo ao teste de despiste de drogas. O resultado do exame foi publicado no site oficial do governo finlandês.A líder social-democrata submeteu-se ao exame depois de ter circulado na Internet um vídeo polémico, onde esta dançava numa festa privada e em que era mencionado o termo "gangue da farinha", possivelmente associado à cocaína.Após várias críticas, que acusavam a primeira-ministra finlandesa de estar sob o efeito de substancias, Sanna Marin afirmou que não se oporia à realização do teste porque não tinha nada a esconder. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, Sanna Marin pagou todos os custos associados à realização do exame.