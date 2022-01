Primeira mulher líder do Congresso dos EUA prepara saída

Nancy Pelosi assumiu o cargo de líder democrata da Câmara de Representantes dos EUA faz esta terça-feira 15 anos, mas prepara-se para deixar o cargo, quando o partido procura uma nova geração de congressistas.

Em quatro de janeiro de 2007, Pelosi tornou-se a primeira mulher a ocupar o lugar de presidente da Câmara de Representantes dos EUA, no segundo mandato do presidente republicano George W. Bush, mas desde 2003 que ali permanece como a primeira figura do partido, em maioria democrata (´speaker´) ou em minoria ('leader').

No final desta legislatura, contudo, Nancy Pelosi deve renunciar ao cargo e abrir caminho à nova geração de congressistas, que começou a chegar ao Capitólio nas eleições intercalares de 2018, para lidar com uma possível derrota dos democratas, que diversas sondagens antecipam para as eleições de outono deste ano, quando a totalidade dos lugares da Câmara vai a votos.