Primeira queda de neve no nordeste da China este ano pode bater recordes

O Centro Meteorológico da China emitiu no domingo o alerta laranja para tempestades de neve, no nordeste do país, onde se prevê as maiores quedas de neve de sempre para esta época do ano.

O segundo nível de alerta mais elevado para tempestades de neve foi acompanhado de um alerta azul para uma vaga de frio, ventos fortes e mau tempo, informou esta segunda-feira o jornal oficial Global Times.

Esta queda de neve antecipada, que, segundo a imprensa local, começou no sábado em partes da região da Mongólia Interior (norte) e que ocorre normalmente entre o final de novembro e o início de dezembro, deve ser intensa, prevendo-se acumulações excecionalmente densas em zonas localizadas, em especial no sudeste da província de Heilongjiang (nordeste).