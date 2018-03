Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeiras previsões dão vitória ao partido 5 Estrelas em Itália

Sondagens apontam maioria de entre 29 a 32,5%.

22:25

O Movimento 5 Estrelas será o vencedor das eleições legislativas em Itália, com uma maioria de entre 29 a 32,5% dos votos, segundo apontam as primeiras previsões.



Logo a seguir ficou o Partido Democrático de Matteo Renzi, com uma percentagem estimada entre 20 a 23%. O bloco de partidos à esquerdão terão alcançado um somatório de 25,5% a 28,5%. De fora ficam o partido Livres e Iguais.



Mais à direita, a força Itália e a Liga Norte deverão ter conquistado cada um entre 12,5% e 15,5%.