Avião aterra em La Palma, o primeiro desde sábado

Um avião aterrou esta quarta-feira na ilha de La Palma, no arquipélago espanhol das Canárias, o primeiro desde o encerramento do aeroporto, no sábado, devido à erupção do vulcão Cumbre Vieja, indicou a entidade gestora dos aeroportos espanhóis (Aena).

O avião, pertencente à companhia aérea Binter, que assegura a maioria das ligações interinsulares, aterrou em La Palma ao início da tarde, procedente da vizinha ilha de Tenerife, precisou um porta-voz local da Aena, citado pela agência francesa AFP.

Segundo a Binter, o voo foi possível graças à "melhoria das condições de segurança" aérea em La Palma, onde o vulcão está ainda ativo, mas já não expele cinza, que era prejudicial à visibilidade das aeronaves, apenas lava.