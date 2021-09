Lava do vulcão de La Palma já chegou ao oceano Atlântico. Veja as imagens

A lava do vulcão Cumbre Vieja, de La Palma, chegou esta terça-feira ao oceano Atlântico, informou o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias.

Pouco antes das 22h as autoridades alertaram que o fluxo de lava já tinha atravessado a chamada "estrada costeira", situada junto à montanha Todoque. A distância que separa a estrada da costa é de cerca de um quilómetro.

Este é um fenómeno que preocupa as autoridades desde que o vulcão entrou em erupção no passado dia 19 de Setembro. Para além da emissão de gases tóxicos já libertada, cientistas alertam que, ao entrar em contacto com a água, o rápido arrefecimento da lava pode emitir ainda mais gases tóxicos, carregados de ácido clorídrico.

A ação da Proteção Civil espanhola foi intensificada na ilha pois este fenómeno "pode provocar explosões e emissões de gases nocivos", comunicou o comité de emergência, o PEVOLCA.

Durante esta tarde, os cientistas já previam que a lava fosse entrar no oceano a qualquer momento. Equipas de investigadores têm estado em terreno para monitorizar ao minuto a evolução da situação. Cientistas espanhóis têm, nos últimos dias, estudado as águas que banham o litoral de La Palma de modo a perceber o impacto que pode ter a entrada do fluxo de lava no mar.