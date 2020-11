Primeiro britânico a contrair Covid-19 encontrado morto aos 26 anos

Connor Reed, o jovem de 26 anos que terá sido o primeiro britânico a contrair a Covid-19, foi encontrado morto na passada semana na Universidade de Bangor, no País de Gales.O jovem tinha testado positivo para o novo coronavírus em dezembro passado enquanto trabalhava num colégio em Wuhan, na China, epicentro da pandemia. O estudante oriundo do norte de Gales disse na altura que se curou com um copo de whisky e mel.A notícia foi avançada pela mãe do jovem, que vive na Austrália, através de uma publicação no Facebook. O rapaz foi encontrado morto na sua residência na Universidade de Bangor em Gales.Connor Reed passou por várias semanas de isolamento na China, em Wuhan, onde contraiu o vírus. Depois disso, passou duas semanas na Austrália também em isolamento e outras três semanas quando regressou ao Reino Unido.A morte de Connor Reed não está a ser tratada como suspeita por parte das autoridades britânicas. Os médicos que se deslocaram de urgência para o local ainda tentaram reverter a situação do jovem mas já nada havia a fazer. O óbito foi declarado no local.