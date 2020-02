Britânico que contraiu coronavírus em Wuhan diz que venceu doença com uísque e mel

Chama-se Connor Reed, tem 25 anos e é professor de inglês em Wuhan. Reed foi o primeiro britânico a contrair o coronavírus e diz ter vencido a doença... sem antibióticos.



O docente decidiu 'medicar-se' com um uísque quente e mel, em vez dos antibióticos que os médicos o aconselhavam a tomar.





"Usei o inalador que ajudou a controlar a tosse e bebi um uísque quente com mel até que acabasse", assumiu Reed acrescentando: "É um remédio antiquado, mas parecia funcionar".



"Recusei-me a tomar os antibióticos prescritos pelos médicos porque não queria tomar nenhum medicamento", revelou ainda o paciente britânico.



Connor, que vivia há três anos na China e em particular em Wuhan nos últimos seis meses, teve entretanto alta do Hospital Universitário de Wuhan.



O professor afirma ainda, em declarações ao The Sun, que foi sugerido que tomasse o seu lugar no voo onde seguiram os repatriados de vários países, mas não quis assumindo: "Eu sou a prova de que o coronavírus pode ser vencido".