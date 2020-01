Sintomas, medidas de proteção e teorias de transmissão: tudo o que se sabe sobre o vírus mortal

Os Coronavírus são uma família de vírus que podem dar origem a uma doença no ser humano. O vírus mortal foi identificado a 7 de janeiro de 2020 na China, depois de, a 31 de dezembro de 2019, terem sido reportadas à Organização Mundial da Saúde vários casos de pneumonia de causa desconhecida em trabalhadores e pessoas que frequentavam o Mercado de Peixe, Mariscos Vivos e Aves na cidade de Wuhan, província de Hubei.

Até ao momento já morreram 213 pessoas o que fez a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarar Emergência Internacional de Saúde Pública. Nesta sexta-feira foram reportados mais de mil novos casos e, a nível internacional, já foram confirmados mais de 9000 infetados.

Sintomas

No que diz respeito aos sinais e sintomas, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) avisa que os pacientes podem apresentar sintomas de infeção respiratória aguda como tosse, febre e dificuldades respiratórias.

Nos casos mais graves "pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte", escreve o SNS no site.

Risco de transmissão

De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), existe uma probabilidade moderada de importação de casos nos países da União Europeia.

A ECDC garantiu que, desde que as práticas de prevenção e controlo de infeção sejam cumpridas, a probabilidade de transmissão secundária é baixa.

Tratamento

O tratamento para as pessoas infetados com o vírus mortal é feito tendo em conta os sinais e os sintomas que são apresentados. Até ao momento não existe uma vacina que cure o vírus mas já estão a ser feitas investigações nesse sentido.

Medidas de proteção

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou algumas medidas de higiene e práticas de segurança alimentar para reduzir a transmissão da doença, tais como:

Lavar as mãos frequentemente, especialmente depois de estar em contacto direto com pessoas que estejam doentes;

Evitar contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta;

Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar boca e nariz quando espirrar ou tossir;

Lavar as mãos sempre que espirrar, tossir ou se assoar;

O que fazer se for viajar

A Organização Mundial da Saúde não recomenda trocas comerciais para a China. Se o destino da viagem for o país chinês, deve seguir as recomendações das autoridades de saúde da China e as recomendações acima descritas pela OMS. Se, por outro lado, estiver a regressar de áreas afetadas que apresentam sintomas da doença, deve, antes de ir a um hospital, ligar para a SNS24 a informar sobre a sua condição de saúde e seguir as orientações que lhe forem indicadas.

Quais são as zonas do mundo afetadas pelo vírus mortal?

Até ao momento foram registados casos em 25 zonas do mundo. Para além do território continental da China (a zona mais afetada), foram reportados casos de infeção na Suécia, China, Japão, Rússia, Taiwan, Camboja, Itália, Singapura, Nepal, França, Estados Unidos da América (EUA), Vietname, Índia, Finlândia, Austrália, Tailândia, Macau, Alemanha, Hong Kong, Filipinas, Reino Unido, Malásia, Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul e Canadá.

O primeiro caso no Japão foi anunciado no dia 16 de janeiro. O paciente é um cidadão chinês, de 30 anos, que reside na prefeitura japonesa de Kanagawa, no sul de Tóquio, mas que visitou Wuhan no início do ano, disse o Ministério da Saúde japonês.

Esta sexta-feira foi confirmado o primeiro caso de coronavírus na Suécia. Segundo informação avançada pelo jornal O Globo, a pessoa infetada é uma mulher. Também esta sexta-feira, foram confirmados os primeiros dois casos de pessoas contagiadas na Rússia. Ambos os cidadãos são de nacionalidade chinesa.

Em Itália, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, já anunciou os dois primeiros casos de coronavírus no país. Segundo a publicação italiana Corriere Della Sera, os doentes são dois turistas chineses que se encontravam em Roma e que foram entretanto internados e isolados no hospital Spallanzani, na capital italiana.

França e Estados Unidos da América já confirmaram o sexto caso dos países. Os EUA confirmaram no dia 30 de janeiro o primeiro caso de transmissão do coronavírus entre humanos.

O Ministério da Saúde da Índia anunciou também o primeiro caso do vírus. O aluno estava a estudar na Universidade de Wuhan e neste momento está isolado e a ser vigiado num hospital.

A Finlândia confirmou dia 29 de janeiro o primeiro caso de coronavírus. Trata-se de uma turista chinesa, de 32 anos, que se encontrava alojada desde 23 de janeiro, numa estância de esqui, na região de Saariselkä.

Na Alemanha foram quatro casos confirmados. Segundo a rádio 2DF, os três pacientes recém-infetados são funcionários da empresa Webasto do distrito de Starnberg, onde a primeira pessoa afetada é empregada.



Direção-Geral de Saúde sobre Coronavírus: "O nosso nível de alerta aumentou"

A Direção Geral de Saúde anunciou esta sexta-feira o aumento do nível de alerta relativamente às medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus, originário na China.



Numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, a diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, indicou que "nível de alerta aumentou e aumentou também a necessidade de reforçar a capacidade de resposta com medidas de saúde pública para detetar e isolar casos".



Dezassete portugueses resgatados de Wuhan

Os 17 portugueses retidos em Wuhan, cidade chinesa colocada sob quarentena, foram notificados que o voo a partir do qual estava planeado serem retirados esta sexta-feira à noite foi adiado para sábado, disseram à Lusa.

O voo partiu na quinta-feira de Portugal rumo a Paris e deveria ter saído esta sexta-feira rumo a Hanói e depois a Wuhan, no centro da China, para resgatar cidadãos europeus, incluindo os 17 portugueses.

Teorias de transmissão

Cientistas acreditam que cobras venenosas consumidas pela população chinesa podem estar na origem do coronavírus que já fez 213 mortos e já chegou à Europa. Estes animais são vendidos no mercado de frutos do mar em Wuhan, cidade onde o vírus se propagou.



De acordo com o The Conversation, inúmeros cientistas têm vindo a analisar o código genético do coronavírus e, recentemente, descobriram que o código presente nas amostras é idêntico ao de outros vírus presentes em cobras, morcegos e pássaros.

Por outro lado, um estudo genético divulgado no dia 29 de janeiro confirmou que o novo coronavírus com origem na China terá sido transmitido aos humanos através de um animal selvagem, ainda desconhecido, que foi infetado por morcegos.

O trabalho, divulgado na publicação médica britânica The Lancet e que valida em laboratório uma tese assumida por especialistas, sugere que o novo coronavírus, designado provisoriamente pela Organização Mundial de Saúde como "2019-nCoV", teve como hospedeiro inicial um morcego e foi transmitido às pessoas através de um animal selvagem, ainda desconhecido, que era vendido no mercado de animais vivos de Huanan, em Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China.

Embora com cautela, os autores do estudo admitem que o novo coronavírus não é resultado de uma mutação genética de outro coronavírus, mas pode ter entrado nas células humanas da mesma forma que o coronavírus que causou a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), também identificada pela primeira vez na China, em 2002 e 2003.

Companhias aéreas que suspenderam voos para a China

Várias companhias aéreas decidiram suspender ou reduzir os seus voos de e para a China continental com o objetivo de evitar a disseminação do coronavírus (2019-nCoV), que já matou 213 pessoas.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira na página na Internet, a IATA explicou que as companhias aéreas estão preparadas para trabalhar com as autoridades de saúde pública quando há surtos de doenças transmissíveis e acrescentou que estão a ser aplicadas as recomendações da Organização Mundial da Saúde para limitar o risco de exportação ou importação da doença.

A IATA integra cerca de 260 transportadoras aéreas, que representam 83% do tráfego aéreo total.

BRITISH AIRWAYS

A companhia aérea britânica suspendeu todos os seus voos para a China continental. Uma decisão que segue as instruções emitidas pelo Reino Unido para evitar que os seus cidadãos vão ao país. Foi a primeira empresa europeia a anunciar esta medida. A British Airways opera voos diários de Londres para Pequim ou Xangai.

LION AIR

A companhia aérea indonésia que opera a maior frota do sudeste da Ásia vai suspender os seus voos para a China a partir de 01 de fevereiro. No total, a companhia ou a sua subsidiária Batik Air abrange mais de 15 destinos chineses. Um milhão de turistas chineses visitam a Indonésia anualmente.

UNITED AIRLINES

A transportadora norte-americana suspendeu alguns voos para Pequim, Xangai e Hong Kong entre 01 e 08 de fevereiro. As autoridades norte-americanas aconselharam os seus nacionais a não viajarem para a China nesta altura.

AIR FRANCE

A empresa anunciou que mantém, por enquanto, o seu programa de voos inalterado, continuando a fazer 10 voos semanais para Pequim e 13 para Xangai. No entanto, suspendeu as ligações para Wuhan, cidade onde teve origem o coronavírus. Além disso, permite aos seus passageiros anular ou adiar os voos para a China.

SEOUL AIR

A transportadora da Coreia do Sul suspendeu todos os voos para a China.

URAL AIRLINES

A empresa russa suspendeu todos os voos para a Europa até ao final do inverno. Sediada em Ekaterinburg, nos Urais, os voos da companhia para a Europa são tradicionalmente frequentados por grandes grupos de excursões organizadas na China.

GEORGIAN AIRLINES

A companhia aérea da Geórgia suspendeu todos os voos comerciais de e para a China até 29 de março. Vários voos de ida e volta entre a Geórgia e a China são realizados todas as semanas.

DELTA AIRLINES

A Delta suspendeu os voos na China por mais tempo do que qualquer outra companhia aérea. A suspensão da companhia aérea está programada de 6 de fevereiro a 30 de abril.