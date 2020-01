Governo russo cai após demissão de primeiro-ministro Dmitri Medvedev

um referendo nacional a algumas das emendas da constituição do país.





O primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, apresentou a sua demissão durante uma reunião com o presidente, Vladimir Putin. A renúncia do governo, avançada pelos meios estatais russos, foi concretizada depois do discurso do estado da nação de Putin onde este anunciouO presidente da Rússia pediu aos ministros que se mantenham num governo interino até que um novo seja formado.Medvedev, um dos maiores aliados de Putin, explicou que o seu governo se demitia para dar espaço ao chefe de estado para encetar as reformas que este pretende. Em troca, recebeu um agradecimente do presidente ao trabalho que fez durante os anos no cargo.

Após o anúncio feito de surpresa, Putin agradeceu a Medvedev os serviços prestados, mas observou que o gabinete do primeiro-ministro demissionário não cumpriu todos os objetivos estabelecidos.

"Nós, como Governo da Federação russa, devemos dar ao Presidente os meios para tomar todas as medidas necessárias. Por isso, (...) o Governo no seu todo renuncia", disse Medvedev, segundo a agência Tass.

É desejo de Putin que o parlamento passe a ter poderes para escolher o primeiro-ministro, ainda que, assegure, pretenda que a Rússia mantenha um "forte sistema presidencial". Segundo a Reuters, uma delas pretende apertar os critérios para possíveis candidatos à presidência da Rússia.

Esta reforma do poder político não será indiferente ao facto de Putin terminar o seu atual mandato em 2024 e a constituição determinar que não se pode manter no cargo. O

ex-