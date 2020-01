Vladimir Putin já tem novo nome para ocupar cargo de primeiro-ministro russo

O primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, apresentou a sua demissão durante uma reunião com o presidente, Vladimir Putin, esta quarta-feira. A renúncia do governo, avançada pelos meios estatais russos, foi concretizada depois do discurso do estado da nação de Putin onde este anunciou

um referendo nacional a algumas das emendas da constituição do país.

O Presidente Vladimir Putin propôs formalmente esta quarta-feira Mikhail Mishustin para próximo primeiro-ministro da Rússia.Mishustin era o resposnável pelo Serviço Federal de Impostos russo.Segundo a agência Reuters, Putin já apresentou o nome de Mikhail Mishustin ao parlamento russo, após este ter aceitado o cargo ao parlamento russo.Em atualização