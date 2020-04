Primeiro-ministro do Japão alarga estado de emergência a todo o país

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, alargou esta quinta-feira o estado de emergência ao conjunto do arquipélago nipónico para combater de forma mais eficaz a propagação do novo coronavírus.

"As zonas onde o estado de emergência deve ser aplicado serão alargadas das atuais sete prefeituras [regiões administrativas] à totalidade das prefeituras", disse Shinzo Abe ao início da noite durante uma reunião de especialistas médicos consagrada à pandemia da covid-19.

Na semana passada, Abe tinha declarado o estado de emergência até 06 de maio para sete das 47 regiões do país, incluindo Tóquio e a sua grande cintura metropolitana e na região de Osaka, a grande cidade do oeste do país.