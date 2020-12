Primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez em isolamento após contactar com Macron infetado com Covid-19

Após se saber que o presidente francês Emmanuel Macron testou positivo ao novo coronavírus, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou que vai ficar em isolamento até dia 24 de dezembro.Sánchez esteve com Macron na segunda-feira, em Paris, onde os dois almoçaram. Segundo fonte oficial do governo espanhol, ficam suspensos todos os compromissos que Sánchez tinha na agenda."O primeiro-ministro vai ser submetido a um teste imediatamente para saber a sua situação, e, em função dos resultados, decidir sobre a sua agenda dos próximos dias", lê-se no comunicado emitido.