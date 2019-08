Primeiro-ministro italiano demite-se e arrasa ‘vice’ Salvini

O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte anunciou esta terça-feira a sua demissão para evitar a moção de censura apresentada pelo vice-PM Matteo Salvini, que acusou de "oportunismo e irresponsabilidade" por tentar derrubar o governo e forçar novas eleições."A atual crise política impede a ação deste governo, que termina aqui", anunciou Conte no Senado antes de lançar um cerrado ataque a Salvini, acusando o vice-chefe do governo e ministro de Interior de "mergulhar o país numa espiral de incerteza política e financeira" em nome "dos seus interesses pessoais e do seu partido".Salvini precipitou a atual crise política há duas semanas, quando afirmou que a coligação de governo acordada há 14 meses entre o seu partido, a Liga, e o Movimento 5 Estrelas "deixou de funcionar" e anunciou uma moção de censura para forçar novas eleições no outono."É preciso dar voz aos italianos. Na Liga ninguém teme perder as poltronas", disse terça-feira Salvini no Senado, acrescentando que os eleitores "querem um governo que responda apenas perante o povo e não perante [Angela] Merkel ou [Emmanuel] Macron", numa referência à disputa orçamental com Bruxelas, que marcou o breve mandato do Executivo de Conte.O próximo passo cabe agora ao presidente italiano Sergio Mattarella, que nos próximos dias vai ouvir os partidos para perceber se há uma alternativa de governo viável ou se o país deve ir a eleições.Uma possibilidade que está em cima da mesa é a formação de uma nova coligação entre o Movimento 5 Estrelas, do vice-primeiro-ministro Luigi di Maio, e o Partido Democrata do antigo primeiro-ministro Matteo Renzi, que há duas semanas já uniram esforços para bloquear a votação imediata da moção de censura apresentada por Salvini e parecem apostados em travar as ambições eleitorais do líder da Liga.Matteo Salvini disse terça-feira estar disposto a manter viva a coligação com o Movimento 5 Estrelas até à aprovação do novo orçamento e a à votação de uma importante reforma destinada a reduzir o número de deputados, mas a proposta não deverá ser aceite dada a tensa troca de acusações entre os dois partidos nas últimas semanas.No seu discurso, o PM Giuseppe Conte fez referência às suspeitas de financiamento russo ao partido de Salvini, afirmando que o caso "deve ser investigado a fundo".