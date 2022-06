Princesa Charlotte encanta com vestido de marca portuguesa no Jubileu da Rainha Isabel II

A princesa Charlotte, de 7 anos, encantou durante o Jubileu da Rainha, onde apareceu num vestido azul da marca portuguesa Patachou.

Patachou é uma marca de luxo acessível de moda infantil que começou em Portugal, mas depressa se expandiu para a Europa e para o mundo. O objetivo da mesma é a combinação de um "design exclusivo com o uso de materiais nobres para a afirmação de um estilo chique e intemporal".

A bisneta da rainha Isabel II deslumbrou no Trooping the Colour, cerimónia que assinalou o Jubileu da monarca, onde chegou numa carruagem com os seus dois irmãos, George e Louise. A princesa usou um vestido azul pastel com uma saia rodada e um laço na zona do ombro que não passou despercebido.

O vestido estava à venda no site da marca por 63 euros mas depois da aparição de Charlotte acabou por esgotar.