Julgamento do principal suspeito de matar Maddie suspenso devido a tweets polémicos

O principal suspeito da morte de Maddie chegou ao tribunal cabisbaixo, mas aparentemente saudável, sem nunca olhar para as câmaras dos jornalistas. Brueckner chegou ao tribunal, a defesa fez um requerimento a invocar que um membro do júri não tinha condições para desempenhar as funções. Isto porque esse membro partilhou na rede social X (antigo Twitter) insultos ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, onde pediu a morte do estadista.

O julgamento do principal suspeito de matar Maddie McCann foi interrompido 15 minutos depois do início, esta sexta-feira, em Brunsvique, na Alemanha.Assim que ChristianChristiancomeçou esta sexta-feira a ser julgado por três crimes de violação e dois de abuso sexual de menores cometidos em Portugal.O advogado deafirma estar "confiante" para o julgamento, que pode durar até junho. Há um grande aparato policial à porta deste tribunal.Durante o julgamento vão ser ouvidas testemunhas que podem ser cruciais no caso de Maddie McCann.