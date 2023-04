Tribunal alemão rejeita acusações de violação contra suspeito de raptar Maddie McCann

Braunschweig, na Alemanha,







"Após uma avaliação exaustiva de todos os argumentos apresentados, o tribunal assumiu que o arguido residia pela última vez fora do distrito local e, portanto, declarou-se incompetente", avançou em comunicado, citado pelo jornal alemão Bid.



O suspeito, que cumpre pena de sete anos de prisão por violação, estava acusado de cinco crimes, cometidos entre 2000 e 2017, em Portugal. Três dos casos foram cometidos contra raparigas menores.



As acusações foram feitas após serem descobertas evidências dos crimes durante a investigação do desaparecimento de Maddie, embora não estejam relacionadas com o desaparecimento da menina.



Christian Brueckner, o principal suspeito no caso do desaparecimento de Madeleine McCann, não vai ser julgado por cinco crimes de violação e agressão sexual de que é suspeito. O tribunal dejustifica a decisão referindo que não tem jurisdição para acusar o alemão.foi constituído arguido pelo desaparecimento da criança, em abril do ano passado. O homem surgiu na lista de suspeitos em 2020, quando se descobriu que tinha vivido em Portugal e que na altura que Maddie desapareceu estaria naquela dada zona.