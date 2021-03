Procura por pais biológicos leva mulher à lista dos mais procurados do FBI

Bishop é procurado pelo governo dos EUA desde os anos 70 por homídio. Segundo o FBI, o homem é procurado por ter espancado até à morte sua mãe de 68 anos, a esposa de 37 anos e os três filhos, de 5, 10 e 14 anos, em Bethesda, Maryland. Os crimes remontam a 1 de março de 1976 e, segundo avança a CNN, o homicida terá transportado os corpos das vítimas para Columbia, na Carolina do Norte.





O homem, na altura com 39 anos, foi acusado de assassinato pelo Gabinete do Xerife do condado de Montgomery em Rockville, Maryland, e posteriormente acusado de voo ilegal para evitar o processo.



Gillcrist afirma que, por possuir um grande sentido de humor, se riu com a descoberta: "Claro que o meu pai tinha de ser um assassino".



A mulher revela que a descoberta do pai biológico contrasta com os seus pais adotivos que são discretos e reservados. Kathy escreveu um livro após a sua busca pelos pais com o nome "Está nos meus genes".