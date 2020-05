Professor e cientistas chineses acreditam que coronavírus teve origem em laboratório de Wuhan

Um investigador e especialista australiano a trabalhar na China reafirmou que o número de casos de coronavírus e a sua propagação se deveu a uma fuga de um laboratório de Wuhan, na China, e não aos mercados de venda de animais selvagens.



Em declarações à Sky News, Clive Hamilton afirmou que "o argumento de que o coronavírus emergiu de um mercado na China meridional já não está em causa".





A hipótese surgiu através dos próprios cientistas chineses que procuraram a mulher considerada paciente zero, que trabalhava no Instituto, e que "parece ter desaparecido da face do planeta", frisou o professor.



Os cientistas acreditavam que o vírus tinha passado de morcegos para uma espécie intermediária não identificada antes de infetar os seres humanos no mercado da província chinesa.

No entanto, o laboratório foi também responsável por uma série de investigações a morcegos. "É possível que o vírus extremamente letal tenha escapado de alguma forma", admitiu Hamilton.

O professor, crítico de longa data de Pequim, afirmou que dois cientistas chineses escreveram um artigo onde admitem que o coronavírus surgiu de uma fuga do Instituto de Virologia de Wuhan. "Há uma hipótese muito plausível de que alguém foi infetado no laboratório, saiu e começou a infetar outras pessoas em Wuhan", confessou.

O artigo, datado de 6 de fevereiro e designado como 'As possíveis origens do coronavírus 2019-nCoV', foi escrito por Botao Xiao e Lei Xiao, ambos das universidades de Wuhan.

O professor de medicina do Reino Unido, John Campbell reforçou a ideia de que não parece ter havido uma espécie intermediária entre morcegos e os humanos. "As pessoas pensaram que eram pangolins no início, mas essa ideia não está comprovada", afirmou o docente.