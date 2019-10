Professora despedida após ameaçar alunos judeus com câmara de gás

Uma professora ameaçou na passada quinta-feira (10 de outubro) uma turma de crianças da Escola Primária de Newsberries, em Hertfordshire, Inglaterra, de que as enviaria para uma "câmara de gás" caso não terminassem um trabalho.

Depois do comentário proferido diante da turma de 28 crianças, 11 das quais judias, uma delas confrontou a docente. Após o sucedido, a professora terá pedido desculpas e afirmado que estava a brincar. A mulher pediu ainda às crianças que não contassem a ninguém o que tinha acontecido, segundo avança o jornal britânico Daily Mail.

No entanto, os alunos contaram aos pais o insólito incidente e a notícia circulou nos grupos do Whatsapp da escola. De acordo com a mesma fonte, os encarregados de educação entraram em contacto com o diretor e ameaçaram retirar os filhos daquela escola, a menos que a funcionária fosse demitida. Depois de uma reunião de emergência do conselho da escola, a professora acabou por ser demitida.

O instituto de educação disse em comunicado que a ação foi imediata uma vez que a docente não tinha contrato de trabalho permanente com o estabelecimento de ensino.

"Podemos confirmar que na semana passada fomos informados de um suposto comentário racista, feito por um professor. Agimos imediatamente. A professora não vai regressar", avançou um funcionário da escola, esta terça-feira.

Após a demissão, a escola emitiu um folheto informativo a assegurar os pais que, apesar do episódio recente, estavam a ser feitos todos os possíveis para "abraçar e celebrar a diversidade".