Professora morre em acidente de carro no dia em que venceu luta contra cancro

Colisão aconteceu no dia em que a docente ia voltar a dar aulas, depois de várias sessões de radioterapia.

09:54

Uma mulher morreu esta segunda-feira num acidente de carro, na Escócia, depois de vencer a luta contra um linfoma.

Caroline Nelson, uma professora de 45 anos, estava de regresso ao trabalho, depois de ter estado com baixa médica devido à0 doença. A professora numa escola de educação especial em Helensburgh, na Escócia, tinha sido diagnosticada com um linfoma em junho deste ano, segundo avança o The Mirror.

Mãe de dois filhos, com seis e oito anos, Caroline foi partilhando várias etapas da sua luta contra a doença através das redes sociais.

"O tratamento começa esta semana. Vou dar cabo dele (cancro)!", pode ler-se numa publicação de Caroline, que tentou sempre manter o humor e a boa disposição para passar mensagens de força aos seus seguidores.

"Tenho cancro e estou solteira. Não sei o que vos vai chocar mais!", avançou a 23 de junho, também na rede social Facebook.

A 21 de setembro, com o fim dos tratamentos de radioterapia, Caroline Nelson agradeceu a todos os seus seguidores e amigos o apoio, assim como a todos os profissionais no Centro de oncologia Beatson, em Glasgow, que a acompanharam neste período.







No outro carro seguia um casal de idosos, que foi transportado para o hospital local.