Menor ferido com ‘granada’ de brincar em Lisboa

PSP está preocupada com este tipo de engenhos e vai fazer ações para travar a sua venda.

Por S.G.C. | 09:46

Um dia depois de um menor, de 10 anos, ter sofrido ferimentos nas mãos e uma professora ter ficado com danos na roupa devido ao rebentamento de um artigo pirotécnico ilegal, numa escola básica em Benfica, Lisboa, a PSP fez uma operação e apreendeu, à porta de outra escola da zona, 170 engenhos.



São semelhantes a bombas de Carnaval e a embalagem tem o desenho de uma granada que, através de fricção, causa um rebentamento.



Segundo a PSP, os artigos estão em infração (regras de segurança e rotulagem), com multas entre os 1500 e 3740 euros.



