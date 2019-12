Professora obriga aluno com necessidades especiais a sentar-se nas próprias fezes

Uma professora de 56 anos, Kelly Lewis, foi castigada após ter obrigado um menino de cinco anos com necessidades especiais a sentar-se durante duas horas nas próprias fezes numa escola básica na Georgia, EUA.A criança defecou nas calças, acidentalmente, e como castigo teve de se manter sentado nos dejetos durante a aula. O propósito do castigo era, de acordo com a justificação da docente às autoridades, ensinar ao menor "hábitos de higiene".A educadora foi detida e acusada de abuso infantil. Como consequência foi proibida de entrar na escola novamente e de se aproximar ou manter contacto com a criança em questão. O aluno sofreu irritações e vermelhidão nas nádegas, além de perturbações mentais causadas pelo castigo da educadora.A escola recusou comentar o sucedido, mas, segundo o porta-voz do conselho escolar ao jornal brutânico The Sun, os pais já foram notificados e está a decorrer uma investigação sobre o caso.