Professor primário abusa de 26 alunas de colégio em Setúbal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O professor primário de Inglês, de 47 anos, tinha no ano letivo 2016/17 três turmas num colégio do concelho de Setúbal.Duas do terceiro ano e uma do quarto. Convivia diariamente com dezenas de alunas de 8 e 9 anos e aproveitou-se da ingenuidade destas para cometer abusos sexuais agravados. Foi travado pela PJ de Setúbal e agora acusado pelo Ministério Público de ter abusado de 26 meninas. É descrito por fonte da investigaç... < br />