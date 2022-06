Professora tentou trancar porta por onde entrou o atirador do massacre no Texas

A polícia do Texas afirmou que o atirador de 18 anos que matou 21 pessoas numa escola primária na semana passada entrou por uma porta que é suposto trancar, mas por algum motivo não trancou.O Departamento da Segurança Pública do Texas (DPS), que está a investigar a resposta ao massacre, confirmou que uma professora tinha inicialmente aberto a porta mas um porta-voz já tinha avançado na terça-feira que um professor tinha fechado a porta assim que o atirador entrou.A população fica cada vez mais descontente à medida que surgem mais noticias sobre os procedimentos tomados pela polícia local para responder ao tiroteio.Os relatórios iniciais defendiam que o atirador tinha entrado na escola através de uma porta exterior que foi acidentalmente deixada aberta por um professor, o que indicava uma violação na política da escola pois os funcionários da Escola Primária Robb são obrigados manter todas as portas fechadas e trancadas.No entanto, o advogado da funcionária, cuja identidade se mantém anónima, disse ao San Antonio Express-News que a professora terá fechado a porta e "pensou que ficava trancada porque é suposto que as portas tranquem automaticamente".Don Flanary afirmou que a professora tinha deixado a porta apoiada numa pedra porque foi buscar comida ao carro para levar para a sala de aula mas que "chutou a pedra quando voltou a entrar" depois de se aperceber que um atirador estava dentro do recinto da escola.O porta-voz do DSP do Texas, Travis Considine, disse que a câmara de segurança do local confirma que a porta foi fechada e que os investigadores estão agora a tentar entender o porquê de não ter trancado. Segundo o porta-voz "ela voltou enquanto estava ao telemóvel e ouviu alguém a gritar: 'Ele tem uma arma!' Ela viu-o a saltar a cerca com a arma na mão e voltou a correr para dentro", altura em que removeu a pedra.Também já foi confirmado pela DPS que o chefe da polícia do distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo, ainda não respondeu ao pedido que os Texas Rangers fizeram "há alguns dias" para uma entrevista de acompanhamento. A escola e as forças policiais locais têm estado sujeitas a um intenso escrutínio desde o ataque da semana passada, onde morreram 19 crianças e duas professoras.Na conferência de imprensa, na passada sexta-feiran o chefe da DPS, Steven McCraw, confirmou que 19 polícias permaneceram no corredor enquanto o atirador se barricava dentro de uma sala. O comandante esperou que o porteiro da escola chegasse com as chaves pois não acreditava que a situação ainda se tratasse de um "tiroteio ativo". Nesta conferência Steven McCraw acabou por concluir que "claramnete essa não foi a decisão certa".Os primeiros funerais começaram na terça-feira e irão continuar nos próximos dias. Entretanto o presidente dos Estados Unidos da América Joe Biden pretende reunir com os membros do Congresso para verificar a possibilidade de inicial algum controlo legal na utilização de armas apesar da possibilidade de qualquer medida ser aprovada no Capitólio ser muito baixa.