Protestos continuam em França. 9.º dia marcado por violentos confrontos entre manifestantes e polícia

"Há muita raiva, [estamos perante] uma situação explosiva", disse o Secretário-Geral da Confederação Geral do Trabalho, Philippe Martinez.





Os manifestantes contra o aumento da idade da reforma, em França, bloquearam o acesso a um terminal do aeroporto, sentaram-se nos carris do comboio e entraram em confrontos com a polícia, esta quinta-feira, naquele que é já o nono dia de manifestações.No centro de Paris, onde as manifestações têm sido pacíficas, a polícia viu-se obrigada a utilizar gás lacrimogéneo, depois de os manifestantes atirarem projéteis e incendiarem caixotes do lixo, de acordo com a agência Reuters. Um restaurante da cadeia de fast food McDonald's foi vandalizado e o aeroporto Charles De Gaulle também foi atingido pelas ações dos manifestantes.Pequenos grupos de anarquistas do "Bloco Negro" foram identificados entre os manifestantes. Os sindicatos temem que os protestos possam tornar-se mais violentos se continuar a não haver resposta política por parte dogoverno.A polícia também disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes em várias outras cidades francesas, como Nantes e Bordéus. Em Rennes, as autoridades utilizaram canhões de água. Em Lorient, o jornal Ouest-France, citado pela Reuters, disse que os projéteis causaram um incêndio no pátio de uma esquadra da polícia.O presidente francês, Emmanuel Macron, quebrou o silêncio sobre a nova política, para dizer que se manteria firme e que a lei entraria em vigor até ao final do ano. Comparou os protestos que estão a aconter em França com os de 6 de janeiro de 2021, a tempestade do Capitólio dos EUA.