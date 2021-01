Proud Boys, um dos grupos de extrema-direita na origem da violenta invasão ao Capitólio nos EUA

Os Estados Unidos estavam avisados, as altas instâncias tinham recebido o alerta e estavam a par da possível manifestação pró-Trump à porta do Capitólio esta quarta-feira. As redes sociais foram o meio mais utilizado pelos apoiantes pró-Trump para divulgar o evento que resultou numa invasão histórica ao coração da democracia norte-americana.O grupo de extrema-direita Proud Boys, apoiantes de Donald Trump, foi um dos grupos envolvidos na divulgação e radicalização desta manifestação. O líder do grupo foi preso pela polícia na passada segunda-feira, acusado de queimar a bandeira de uma igreja histórica frequentada por negros.A Guarda Nacional foi ativada para Washington e para as imediações do Capitólio mas foi efetivamente insuficiente para os milhares de manifestantes em fúria que irromperam pelo edifício e destruíram janelas e portas para conseguirem entrar.Os manifestantes conseguiram impedir a certificação oficial do resultado das eleições presidenciais norte-americanas, que davam vitória para o candidato democrata Joe Biden.O líder dos Proud Boys tinha 'avisado' que o grupo estaria presente na manifestação, sem a habitual indumentária preta e amarela, e que se iriam fazer notar em "número sem precedentes". O próprio presidente dos EUA, Donald Trump, tem inflamado ainda mais o ambiente em torno das eleições, não assumindo a derrota.Durante as manifestações desta quarta-feira, pelo menos uma mulher ficou em estado crítico após ser baleada no pescoço. Foi transportada para o hospital com ferimentos graves.Depois da invasão ao Capitólio, em Washington D.C., foi decretado recolher obrigatório no Estado.