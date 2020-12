Psíquico que alega ter previsto a Covid-19 diz que qualquer um pode adivinhar o futuro e dá dicas

Chama-se Nicolas Aujula, tem 35 anos e é um psíquico que vive em Londres eDepois de ter anunciado que em 2021, as "taxas de infeção vão chegar ao ponto em que estão sob controlo na primavera", Nicolas revela que qualquer um pode prever o futuro. Para isso tem de desbloquear o seu sexto sentido.O psíquico, que acredita ter vidas passadas, revela oito passos para conseguir estar em contacto com as suas capacidades psíquicas:Nicolas afirma que o sexto sentido precisa de ser trabalhado tal como um músculo, muitas vezes, o medo pode impedir as pessoas de explorar as suas capacidades psíquicas. O também astrólogo garante que o sexto sentido é tão natural quanto qualquer outro."Nós [adultos] não estamos tão em sintonia [com o sexto sentido]. As crianças, por exemplo, são altamente psíquicas uma vez que sentem espíritos que muita gente desvaloriza acreditando que se tratam de amigos imaginários", afirma Nicolas acrescentando que como essas 'visões' são desvalorizadas pelos adultos, essa conexão com o sexto sentido acaba por se perder.O psíquico afirma que é preciso estar preparado e ter mente aberta para as capacidades psíquicas de forma a criar confiança no que estamos a visualizar. "Quanto mais o fizer, melhor vai ficar", explica.O psíquico aconselha a meditação para treinar o cérebro a parar. "É essencial para sossegar o lado lógico e despertar o lado intuitivo", explica.Segundo Nicolas, a meditação permitirá que se sinta mais em contacto com o seu ser superior e com a energia dos outros. Será capaz de atingir o seu interior, a calma e aumentar a conezão psíquica.Nicolas sugere que a próxima vez que visitar um sítio novo, que nunca tenha visto, tente prever como esse local vai ser. Esse sítio novo vale para um restaurante, a casa de alguém ou um destino de férias, por exemplo."Veja-se como se estivesse neste novo lugar, comece sentindo e vendo a imagem maior de onde você está e, em seguida, concentre-se em detalhes menores, como objetos, cores e humores ao seu redor", explica.O vidente incentiva-o ainda a não desistir, pois a prática ajuda, e insiste que perceberá que as informações se tornarão mais detalhadas com o tempo."Somos todos energia e quando interagimos com outras pessoas estamos constantemente a sentir boas ou más vibrações, isso são os nossos sentidos psíquicos a captar energia", explica Nicolas.O psíquico aconselha a tentar captar a energia das pessoas olhando para a pessoa em questão e fazendo-se a si próprio algumas questões. "Pergunte como você se sente? Qual é a emoção atual que eles estão a sentir? Pergunte a si mesmo por que eles estão a sentir isso? E continue a expandir a sua natureza intrometida, ao fazer perguntas", acrescenta.Nicolas também incentiva as pessoas a praticarem a psicometria, que é a leitura da energia psíquica de um objeto."Segure um objeto como um relógio, uma aliança de casamento, uma antiguidade ou algo sentimental e feche os olhos para ver o que você pode sentir intuitivamente sobre o dono do objeto", explica."Preste atenção a quaisquer emoções e pensamentos que surgirem", acrescenta.O objetivo é perceber a história daquela objeto em relação ao dono do mesmo.O astrólogo explica que a informação psíquica pode vir através de sinais e visões simbólicas que vemos na nossa mente. A chave é entender o que essas imagens significam para você."Alguns símbolos podem ser literais no seu significado, enquanto outros podem ter significados mais subtis", explica. Com a experiência, passa-se a perceber o que cada visão ou símbolo poderá significar.Olhar para as pessoas em fotos de família, e fechar os olhos depois, pode ajudar a entrar em contacto com o seu psíquico interior."Comece a sentir a sua personalidade perguntando que tipo de pessoa eles são e percebendo quaisquer emoções ou traços comportamentais", diz. "Expanda a sua consciência para se concentrar em eventos importantes da vida que o moldaram", acrescenta ainda.Nicolas insta-o ainda a tirar notas e cruzar informações com alguém que conhece a pessoa em questão.Os sonhos são também importantes, por isso, mantenha um diário onde os anota. "Podemos ter sonhos proféticos que nos dão uma visão do futuro, acredita Nicolas."Quando dormimos, a nossa lógica não está a resistir, então as nossas habilidades intuitivas fluem sem questionar, o que pode revelar visões de eventos por vir", explica.