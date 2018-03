Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Puigdemont renuncia à candidatura à presidência do Governo da Catalunha

Presidente eleito renunciou ao cargo numa mensagem nas redes sociais.

18:59

O presidente do governo eleito do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, renunciou à liderança da Generalitat, embora de forma "provisória".



A decisão, anunciada num vídeo nas redes sociais, surgiu depois do parlamento catalão ter votado uma moção que considerava a sua destituição "ilegal e ilegítima".



Para o seu lugar, Puigdemont indicou Jordi Sánchez, que está detido.