Putin garante que a Rússia está pronta para fornecer gás à Europa "de forma completa"

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse esta quarta-feira que o "sector energético passa por crise séria" e revelou ainda que existiu uma operação terrorista contra o gasoduto Nord Stream 2, de forma a destruir canal de gás barato.

Putin assegura que a Rússia continua disposta a efetuar fornecimentos de gás "de forma completa". "A Rússia está pronta a fornecer. A bola está do lado da Europa", disse.

O presidente russo disse que, segundo peritos, este ano a Europa vai perder 300 mil milhões de euros nas bolsas. "Se tivessem sido cumpridos contratos a longo prazo isso não acontecia", garantiu.

Putin falou ainda sobre um possível acordo com a Turquia. "Os gasodutos no mar do norte podem passar para o mar negro, para fornecer através da Turquia. Podemos fazer da Turquia um grande nó, isto se o nosso parceiro concordar", garantiu.

Vladimir Putin disse ainda que a Rússia tem a eletricidade e combustível mais barato da Europa.



O presidente ucraniano acusou ainda a Ucrânia de provocar atentados terroristas para destruir centrais atómicas.