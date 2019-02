Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Putin: "Vamos atacar os EUA se tentarem implantar mísseis na Europa"

Presidente russo deixou alerta aos Estados Unidos da América.

11:51

A Rússia vai responder a qualquer implementação de armas nucleares de alcance intermediário na Europa, afetando os países onde esses mísseis forem colocados e também os Estados Unidos da América (EUA), avançou o presidente russo Vladimir Putin, esta quarta-feira.



Durante o discurso anual no parlamento, Putin garantiu que a Rússia não procura confrontos, mas que não vai permitir que os mísseis sejam colocados no continente Europeu, deixando um alerta de retaliação com os EUA, segundo informação avançada pela agência Reuters.



"Vamos atacar os EUA se tentarem implantar mísseis na Europa", disse Putin durante o seu discurso.



O presidente russo avançou também que os EUA devem por isso calcular os riscos antes de tomar qualquer medida.