Quadro roubado por nazis a judeus em 1933 descoberto em museu americano

Um quadro do século XIX roubado a uma família judia em 1933 foi descoberto num pequeno museu em Albany, Estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e devolvido passados 87 anos, divulgou esta quinta-feira a polícia local.

"Winter" ("Inverno"), título do quadro pintado pelo artista americano Gari Malchers, fazia parte de um conjunto de mais de mil peças de arte roubadas à abastada família Mosse, residente em Berlim, que cedo se tornou um alvo do partido nazi, na Alemanha.

Os herdeiros da família, que têm vindo a investigar o paradeiro das peças roubadas com o apoio das autoridades, no âmbito do projeto Mosse de restituição de arte, receberam o quadro durante uma cerimónia de repatriamento da peça que decorreu nas instalações da polícia em Albany.