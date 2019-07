Qual o tamanho ideal do pénis? Estudo revela resposta das mulheres

Um estudo feito nas Universidades da Califórnia e do Novo México, nos Estados Unidos, concluiu qual é o tamanho de pénis que as mulheres consideram - em média - 'ideal'. A pesquisa, divulgada pela RSVP em 2018, tinha como objetivo final descobrir quais as preferências das mulheres no que toca ao órgão sexual masculino.



O estudo analisou 75 mulheres, com idades entre os 18 e os 65 anos de idade e estas tiveram de escolher entre 100 moldes de pénis diferentes, com comprimento e larguras distintas, por forma a conseguirem satisfazer melhor os seus desejos, em diferentes circunstâncias.





No final do estudo foi possível concluir que o tamanho considerado ‘ideal’ para uma mulher que matém um relacionamento amoroso estável são 16 centímetros de comprimento e 12,2 cm de circunferência.No entanto, quando se trata de sexo casual, o pénis 'ideal' é ligeiramente maior: 16,3 cm de comprimento e 12,7 cm de circunferência.Das 75 participantes, 15 garantiram que já terminaram um relacionamento devido à dimensão do pénis do companheiro – que consideraram ser muito pequeno. Pelo contrário, houve cinco inquiridas que afirmaram já ter terminado o relacionamento porque o parceiro tinha o órgão sexual demasiado grande.

Até ao momento foram vários os estudos feitos sobre o tamanho médio do pénis, com algumas variações. No entanto, um estudo publicado em 2015, com uma amostra representativa de 15 mil homens, constatou que a dimensão média de um pénis ereto é de 13,1 cm de comprimento e 11,7 de circunferência.