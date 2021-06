"Quanto maior a espera, mais doce é o beijo": As mensagens ocultas da assessora envolvida com ex-ministro britânico

"Quanto maior a espera, mais doce é o beijo". Esta é apenas uma das mensagens ocultas de Gina Coladangelo, de 43 anos, a amante do agora ex-ministro da Saúde britânico Matt Hancock.De acordo com o jornal britânico Mirror, foi descoberta uma conta no Pinterest, uma plataforma de partilha de imagens, que pertencerá à assessora. Gina começou a fazer algumas publicações há cerca de dois anos e, muitas delas, são relacionadas com relações amorosas.Muitas das imagens partilhadas contam com mensagens, muitas delas sobre amor. Numa outra mensagem, destacada pelo jornal britânico, Gina diz "prefiro morrer de paixão do que de tédio".A conta tem um total de 91 citações, sendo outras relacionadas a família, trabalho e felicidade.A relação extraconjugal de Coladangelo e Hancock foi revelada na passada quinta-feira, após um vídeo de ambos aos beijos ter sido divulgado na imprensa britânica. O caso gerou um escândalo no governo britânico uma vez que, além de ser um caso extraconjugal, também viola as regras sanitárias em vigor. Devido à Covid-19, ditam as regras que não deve haver contacto físico entre pessoas que não pertençam ao mesmo agregado familiar.O ex-ministro da Saúde britânico teve, por isso, que apresentar a sua demissão. O político estava casado há cerca de 15 anos e tem três filhos desse casamento.