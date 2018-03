"Quantos mais têm de morrer?", perguntou política brasileira horas antes ser assassinada

Morreu Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro que fazia campanha contra a violência.

A política, eleita pelo partido PSOL, tiha acabado de participar num evento chamado "Jovens Negras Movendo as Estruturas", na cidade, uma das muitas campanhas em que estava envolvida na luta contra a violência, o racismo e a discriminação.



Horas antes do crime, Marielle tinha publicado um post no Twitter sobre mais um caso de violência policial em que perguntava: "Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?"





Mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? — Marielle Franco (@mariellefranco) 13 de março de 2018









A morte de Marielle está a causar uma onda de consternação no Brasil, com políticos, artistas e figuras da sociedade a lamentarem o seu desaparecimento:





Marielle Franco, vereadora do município do Rio de Janeiro, foi assassinada na noite desta quarta-feira, na cidade brasileira.O site da Globo avança que, segundo as primeiras informações da polícia, os agressores conduziram um carro que colocaram ao lado do veículo onde estava a vereadora e dispararam. Marielle foi atingida com pelo menos quatro tiros na cabeça.Foram encontradas nove cápsulas de tiros no local. Os criminosos fugiram sem levar nada. Além da vereadora, o motorista do veículo, Anderson Pedro Gomes, também foi baleado e morreu. Uma assessora escapou ao tiroteio com ferimentos ligeiros.