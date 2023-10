Quase 500 militares brasileiros estão detidos há uma semana com os seus telemóveis confiscados na base militar de Barueri, no estado de São Paulo, enquanto se investiga o desaparecimento de 21 metralhadoras de grande calibre.

A investigação ainda está em andamento e os soldados da base, de todas as patentes, estão a ser ouvidos para "identificar dados relevantes", disseram fontes do Comando Militar do Sudeste à agência espanhola Efe.

"Até que haja uma decisão, estão todos a ficar lá", disseram as mesmas fontes.