Quase 700 mulheres vítimas de homicídio no Brasil nos últimos seis meses

Quase 700 mulheres foram vítimas de homicídio no Brasil no primeiro semestre de 2022, um número que corresponde a uma média de 3,8 por dia, segundo um estudo divulgado hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

As 699 mortes representam um aumento de 3,25% ao do mesmo período do ano passado, o mais elevado número de femicídios (homicídios de mulheres) é o mais elevado registado no primeiro semestre do ano desde 2019, quando esta ONG começou a fazer estas medições.

O estudo também mostrou que o número de violações de raparigas e mulheres no Brasil aumentou 4,46% no primeiro semestre deste ano, para 29.285 casos, trazendo este indicador de volta ao seu nível pré-pandémico.