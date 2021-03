Quase mil milhões de toneladas de alimentos são deitados fora todos os anos, revela a ONU

Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) revela que quase mil milhões de toneladas de alimentos foram deitados fora, todos os anos, representando o excesso de desperdício alimentar espalhado pelo mundo.

De acordo com o que The Independent, cerca de 17% de todos os alimentos produzidos no mundo foram deitados ao lixo em 2019, totalizando cerca de 931 milhões de toneladas.

Estes dados numéricos, incluídos no ‘Food Waste Index Report 2021’, foram conseguidos pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela instituição britânica de caridade ‘Wrap’, que chegaram à conclusão que 10% das emissões globais de gases com efeito de estufa estão associadas a alimentos que não são consumidos.

"Uma pessoa que vai às compras hoje provavelmente deitará fora cerca de um quinto do que levar", disse Marcus Gover, diretor-executivo da 'Wrap', ao The Independent, acrescentando que o desperdício pode ser resolvido com coisas simples, como "fazer uma lista ou olhar para o que se tem em casa antes de se ir às compras".

Cerca de 70% de todos os alimentos desperdiçados estão relacionados com as famílias, 16% ligados ao ramo da indústria, 11% de restaurantes, bares e hotéis e apenas 3% de supermercados.

"Não se trata de culpar as pessoas por isso, trata-se de ajudá-las a saber o que podem fazer a esse respeito", disse Marcus Gover ao The Independent .

De acordo com The Independent, o pensamento geral, até agora, era que os países mais desenvolvidos eram os culpados pelo maior desperdício de comida entre as famílias. Mas, na investigação concluiu-se que em quase todos os países o desperdício alimentar foi registado em grande quantidade.

Os ativistas, citados pelo jornal britânico, dizem que reduzir a quantidade de comida desperdiçada não só reduziria o impacto ambiental, como também ajudaria a combater a pobreza alimentar.

Segundo o diretor executivo do PNUMA, Inger Andersen, a Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU proporcionará, este ano, uma oportunidade de lançar novas ações para lidar com o desperdício de alimentos em todo o mundo.