Quatro coisas que deve saber sobre o novo primeiro-ministro francês

O presidente francês Emmanuel Macron nomeou o ministro da Educação Gabriel Attal, de 34 anos, como o novo primeiro-ministro da França, esta terça-feira. Aos 34 anos, Gabriel Attal é o mais jovem primeiro-ministro francês do pós-guerra, um recorde até então de Laurent Fabius, que tinha 37 anos quando foi nomeado primeiro-ministro, em 1984.Gabriel Attal é o primeiro primeiro-ministro francês assumidamente homossexual. Segundo a Reuters, a sexualidade de Gabriel foi revelada por um antigo colega de escola em 2018. Na altura, mantinha uma relação com o antigo conselheiro político de Macron.O novo primeiro-ministro francês aderiu ao Partido Socialista aos 17 anos. Tornou-se um nome conhecido na política francesa depois de ter sido nomeado porta-voz do governo durante a pandemia de covid-19. Mais tarde, foi nomeado ministro júnior do Ministério das Finanças e, em 2023, ministro da Educação.A primeira medida de Gabriel Attal após a sua nomeação como ministro da Educação foi proibir a abaya nas escolas públicas , o que lhe valeu um aumento de popularidade entre muitos eleitores conservadores.