Quatro crianças em coma depois de insuflável em que brincavam ter sido arrastado pelo vento

Quatro crianças ficaram em coma esta quinta-feira, na Rússia, depois de terem tido um acidente num parque com insufláveis que as deixou gravemente feridas.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o acidente acontecer em Ulan-Ude, no leste da Rússia, quando o insuflável onde as crianças estavam a brincar foi arrastado pelo vento.

Devido à força do vento, o insuflável voou a uma altura de três metros e acabou por cair perto da estrada.

As imagens da ocorrência ficaram registadas nas câmaras de vigilância do local. Mais tarde, foram divulgadas pelas autoridades.

No vídeo é possível ver o acidente que deixou as crianças, um menino e três meninas, com idades entre os dois e os sete anos, em estado grave.





As vítimas foram levadas para o hospital, mas devido às fraturas com que ficaram no crânio, foi-lhes induzido o coma.

As autoridades locais já se encontram a fazer investigações e iniciaram um processo criminal por negligência por parte da empresa que detém o insuflável. A empresa está indiciada de que não cumpriu todos os requisitos de segurança.

A polícia encontra-se também à procura dos responsáveis pelo evento onde se deu o acidente, pois estes fugiram do local.