Quatro grandes incêndios florestais na Grécia obrigam à evacuação de hóteis e casas

Os bombeiros gregos estavam este sábado a combater quatro grandes incêndios em todo o país, incluindo um em que tiveram que evacuar um 'resort', no qual estavam mais de 450 pessoas de férias, e dezenas de habitações.O incêndio que começou em terrenos montanhosos na ilha grega Lesbos, perto da Turquia, aproximou-se de forma perigosa do 'resort' de Vatera, atiçado pelos ventos fortes. Os bombeiros enviaram sete aviões e um helicóptero para combater o incêndio, com a chegada de reforços do norte da Grécia."Estamos a lutar para salvar as casas", referiu o autarca, sem referir o número de pessoas retiradas.O fogo começou às 10h locais e tem duas frentes ativas, uma em direção à vila de Vrisa e outra em Vatera, na Grécia. Um bombeiro ficou ferido e várias casas ficaram carbonizadas no incêndio. As chamas também danificaram um bar de praia.Vatera, uma praia de areia com 8 km de extensão na parte sul de Lesbos, é um ponto turístico popular.A Grécia está a sofrer pelo segundo verão consecutivo uma vaga de incêndios florestais. No ano passado, os fogos devastaram cerca de 121 mil hectares de floresta e matagal em toda a Grécia durante a pior onda de calor do país.