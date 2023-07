Quatro mortos em inundações causadas por fortes chuvas no Paquistão

Pelo menos quatro pessoas morreram, incluindo uma criança, e oito ficaram feridas no leste do Paquistão, na sequência de inundações causadas por fortes chuvas, informaram no sábado à noite as autoridades locais.

Três mulheres e uma criança das cidades de Lahore, Gujranwala, Mandi Bahauddin e Faisalabad morreram, disse a Autoridade Provincial de Gestão de Catástrofes (PMDA, na sigla em inglês), em Punjab, citada pelo portal de notícias paquistanês Dawn.

No que diz respeito a danos materiais, pelo menos cinco casas foram danificadas, notou a PMDA em comunicado.