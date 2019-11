Queda de avião no Canadá faz número desconhecido de vítimas

Aeroporto Municipal de Buttonville, em Toronto,

A queda de um avião fez esta quarta-feira várias vítimas em Ontário, no Canadá. Desconhece-se ainda o número de vítimas que seguiam na aeronave de seis lugares.De acordo com o portal CBS, o avião foi identificado pelo Transportation Safety Board do Canadá (TSB) como um Piper PA-32 de seis lugares. A aeronave caiu em uma área arborizada a noroeste do centro da cidade de Kingston.Segundo avança o jornal The Star, o avião seguia dopara Kingston. O acidente deu-se a cerca de sete quilómetros do aeroporto de Kingston.A mesma publicação avança que a aeronave está registada nos EUA.De acordo com as autoridades não há registo de existir algum sobrevivente. Foram já encontrados vários destroços do avião, que caiu numa zona de difícil acesso.

Várias equipas de emergência foram chamadas para a área perto de Creekford Road e Bayridge Drive por volta das 17h30 (hora local) da quarta-feira.

Em atualização