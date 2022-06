Quem é Jason Alexander, o ex-marido de Britney Spears que quase estragou o casamento da cantora?

A estrela da música viria a casar novamente, e no mesmo ano, com Kevin Federline, pai dos seus filhos Sean e Jayden James.



Um passado de detenções

Apesar de ter sido detido esta quinta-feira, esta não foi a primeira vez que o suspeito se viu a braços com a justiça.



Alexander, de 40 anos, tinha pendente um mandado por roubo e recebimento/compra de bens roubados datado de 2016.



Em 2021, no aeroporto de Nashville, foi detido depois de ter tentado violar um posto de controlo de segurança. Sete meses antes, foi detido na mesma localidade por conduzir sob o efeito do álcool e por uso ilegal de drogas, revela o Page Six.



O ex-marido da cantora é apoiante do ex-presidente norte-americano, Donald Trump. Alexander foi visto no dia 6 de janeiro de 2021 nos distúrbios que ocorreram com a invasão ao Capitólio em Washington DC., nos EUA.



Apoio à ex-mulher