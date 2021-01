A escassez de oxigénio nas unidades de saúde de Manaus, no Brasil, devido ao aumento do número de casos de Covid-19, levou os profissionais de saúde a fazerem um apelo desesperado nas redes sociais: "Quem tiver oxigénio, traga!".



O exército brasileiro já foi mobilizado para transportar oxigénio para o estado do Amazonas.

