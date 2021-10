Rainha Isabel II cria ‘sinal secreto’ para comunicar com assessores reais

A Rainha Isabel II criou um 'sinal secreto' para os seus assessores reais a ajudarem caso se sentisse indisposta ou cansada durante um evento.



O sinal foi partilhado antes de uma receção organizada pela Rainha na última terça-feira, apenas 24 horas antes de pernoitar no Hospital King Edward VII, em Inglaterra.





No evento, Isabel II teria de ficar de pé durante uma hora juntamente com estrelas como Bill Gates, o co-fundador da Microsoft. Assim, a majestade avisou os assessores de que se estivesse cansada faria um sinal discreto para que a pudessem ajudar.

O jornal britânico Mirror avança que até ao momento ainda não se conhece qual é o 'sinal secreto'.





A saúde da monarca gerou preocupação na semana passada quando os médicos a obrigaram a cancelar uma viagem de dois dias à Irlanda do Norte e lhe pediram para descansar.Depois do susto, atualizações regulares sobre o estado de saúde da Rainha têm surgido. Esta terça-feira, a majestade regressou às suas obrigações reais com uma audiência virtual no Castelo de Windsor, em Inglaterra.No compromisso desta terça-feira, Isabel II utilizava um vestido amarelo e um colar de pérolas para conhecer o embaixador para a República da Coreia, Gunn Kim.