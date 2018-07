Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rainha Isabel II não quer ser operada aos joelhos

Monarca recusa intervenção para não falhar compromissos da coroa britânica.

20:47

A rainha Isabel II e o seu estado de saúde fazem cada vez mais parte das notícias na imprensa britânica. O debilitado estado de saúde, especialmente devido a graves problemas nos joelhos, levam à procupação tanto da família real como dos plebeus.



A monarca terá sido mesmo aconselhada pelos médicos a submeter-se a uma intervenção cirúrgica aos joelhos mas Isabel II terá recusado de modo a não falhar nenhum compromisso da coroa.



"Está relutante por causa do tempo que leva a recuperação. É incrivelmente corajosa [...] Sua Majestade não gosta de criar qualqeur problema", revelou uma fonte próxima ao jornal The Sun.



Ainda de acordo com a publicação, a rainha, de 92 anos, tem estado "a sofrer com as dores que estão a piorar e tem receio de cair em público".